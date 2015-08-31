В Черниговской области задержан начальник военного госпиталя

В Черниговской области за получение 2 тыс. долл. взятки задержан начальник военного госпиталя / 1i.com.ua

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, эти средства медики вымогали у военнослужащего за решение вопроса относительно увольнения его с воинской службы по состоянию здоровья.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины обоим военнослужащим объявлено о подозрении в совершении указанного правонарушения. Продолжается досудебное расследование.