В Черниговской области задержан начальник военного госпиталя
10:05, 31 августа 2015Новости регионов
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Сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры задержали за получение 2 тыс. долл. взятки начальника медицинской службы Черниговского военного госпиталя и врача Центральной военно-врачебной комиссии.
В Черниговской области за получение 2 тыс. долл. взятки задержан начальник военного госпиталя / 1i.com.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, эти средства медики вымогали у военнослужащего за решение вопроса относительно увольнения его с воинской службы по состоянию здоровья.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины обоим военнослужащим объявлено о подозрении в совершении указанного правонарушения. Продолжается досудебное расследование.
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