В Донецкой области от удара током погиб 2-летний мальчик

В г. Красный Лиман Донецкой области от удара током погиб 2-летний мальчик.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, трагедия произошла вечером 27 августа.

«Ребенок играл дома с котенком, бегая по комнатам. Мать, ее подруга и бабушка в это время в одной из комнат смотрели телевизор. Вдруг они услышали звук падения, и выбежали в другую комнату, где увидели на полу мальчика. Женщины пытались привести в чувство ребенка, но не смогли», - говорится в сообщении.

Предварительная причина смерти – поражение током, сообщили в прокуратуре.

По факту смерти малолетнего ребенка начато уголовное производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Как отметили в прокуратуре, по результатам проведения первоочередных следственных действий установлено, что 26-летняя мать ребенка официально не работает и злоупотребляет спиртными напитками. Соседи характеризуют семью как социально неблагополучную.

Сейчас следственные действия продолжаются. Досудебное расследование проводит Краснолиманский горотдел ГУМВД Украины в Донецкой области.

Краснолиманская межрайонная прокуратура Донецкой области осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по факту смерти 2-летнего мальчика.