В Одессе в коммунальном медучреждении изъяли более 1 тыс. таблеток запрещенного наркотика

В Одессе правоохранители выявили в коммунальном медучреждении более 1 тыс. таблеток наркотического средства, оборот которого в Украине строго ограничен.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, работниками регионального управления противодействия незаконному обороту наркотиков в рамках уголовного производства по факту сбыта наркотических веществ задержан 37-летний одессит. Последний принимал участие в государственной программе заместительной поддерживающей терапии.

«Он ежедневно получал в медицинском центре наркотическое лекарственное средство - «Бупренорфин», оборот которого ограничен на территории Украины. Однако указанный препарат не употреблял, а выносил с целью дальнейшего сбыта. Приморским районным судом Одессы в отношении правонарушителя избрана мера пресечения - содержание под стражей», - рассказали в отделе.

Установлено, что работники данного медицинского центра, согласно лицензионным условиям осуществления деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, не имели права хранить наркотические средства. Тем не менее, они нарушали правила и хранили наркотические лекарственные средства.

Установлено, что непосредственную деятельность по назначению, выдаче и учету наркотических средств в этом медицинском учреждении осуществляли 5 работников.

Правоохранители провели обыск помещений, которые использовались коммунальным учреждением для проведения заместительной терапии. Изъяты наркотические лекарственные средства: «Бупрен ИС» - 181 таблетка, «Бупрен ИС» - 58 таблеток, «Метадол» - 46 таблеток, «Метадол» - 136 таблеток, «Метадол» - 474 таблетки, «Бупренорфин гидрохлорид» - 66 ампул, «Трамадол» - 45 капсул, психотропные лекарственные средства «Сибазон» - 58 ампул, ядовитые лекарственные средства «Клофелин инъекционный» - 18 ампул. Также выявлена недостача 5 доз наркотического лекарственного средства «Метадол».

Изъятые препараты арестованы. Расследование продолжается.