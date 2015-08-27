На Закарпатье расследуют загрязнение реки Боржава сточными водами из тубдиспансера

На Закарпатье прокуратура начала уголовное производство по факту загрязнения реки Боржава, которая протекает через большую часть области, сточными водами из туберкулезного диспансера, расположенного в Иршавском районе Закарпатья.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе организации приема граждан, рассмотрения обращений, запросов и связей с общественностью прокуратуры Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, по поручению прокурора Закарпатской области Владимира Янко прокуратурой Иршавского района начато уголовное производство по факту нарушения правил охраны вод (ч.1 ст.242 УК Украины).

К прокурору области обратились жители села Долгое Иршавского района Закарпатской области с жалобой на то, что в течение длительного времени канализация местного туберкулезного диспансера вытекает в реку Боржава и, соответственно, загрязняет ее.

Сейчас под процессуальным руководством прокуратуры Иршавского района в указанном уголовном производстве продолжается досудебное расследование.