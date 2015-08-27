62 автоколонны гуманитарной помощи уже отправил Штаб Ахметова в Донецк

Ровно год назад, 27 августа 2014 года, на стадион «Донбасс Арена» прибыла первая автоколонна с гуманитарной помощью от Штаба Рината Ахметова. Она доставила 60 тонн продуктов для мирных жителей неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей. Помощь Штаба тогда получили и продолжают получать самые уязвимые категории населения – старики, инвалиды, многодетные семьи, сироты и т.д.

Сегодня объемы доставляемой в Донецк помощи составляют 600-1200 тонн продуктов в неделю. Помощь доставляется небольшими колоннами по 15 машин, а движение одной автоколонны из Днепропетровска в Донецк в среднем занимает 15 часов. Самым сложным и длинным оказался маршрут через Артемовск – он длился «рекордные» 50 часов.

За время работы донецкий логистический центр Штаба Ахметова превратился в настоящий гуманитарный хаб, на котором принимается, расфасовывается и перераспределяется помощь по 32 пунктам выдачи. Эти пункты размещены в 17 городах на неподконтрольных территориях. В те села и поселки, в которых нет возможности открыть стационарные пункты выдачи, помощь доставляют мобильные бригады волонтеров.

Как изменилась система приема и обработки гуманитарного груза на стадионе «Донбасс Арена» за год работы, рассказал Андрей Санин, руководитель логистического центра (сотрудник ФК «Шахтер»):

«Когда 27 августа 2014 года к нам зашли первые 3 фуры, все мы были в состоянии легкой паники, так как вообще не понимали что это такое, оказание гуманитарной помощи, да и спросить было не у кого – на тот момент в Донецке еще не было никого из международных гуманитарных миссий. Но так как ФК «Шахтер» всегда ориентировался на результат, то мы просто отбросили все волнения и взялись за решение поставленных перед нами задач.

Оказалось, что большие площади стадионных парковок идеально подходят для приема колонн с гуманитарным грузом. Наш абсолютный рекорд в этом плане – принятые за один раз 47 двадцати тонных грузовиков, каждый из которых был разгружен менее чем за 30 минут. Мы научились использовать под хранение паллет каждый свободный метр внутристадионных площадей, обеспечивая при этом идеальный температурный режим для хранения продуктов.

Читайте такжеБолее 27 тысяч родителей-одиночек получают помощь от Гуманитарного штабаМы создали типовую модель центра выдач гуманитарной помощи, включающую в себя не только эффективное зонирование, но и строгие стандарты обслуживания благополучателей, и тиражировали ее на все пункты выдачи помощи Штаба Рината Ахметова.

За прошедший год было сделано очень много, и, не скрою, нам приятно получать благодарности от людей, получающих помощь, и признание международных гуманитарных миссий, которые после визита на Арену говорят: «Более эффективной системы оказания гуманитарной помощи мы еще не встречали».

С 27 августа 2014 года Гуманитарный штаб Рината Ахметова отправил в Донецк 62 автоколонны. Это 2 056 большегрузных автомобилей, которые доставили 41 000 тонн продуктов. Благодаря чему в зоне АТО было выдано 3 662 619 взрослых и 259 097 детских продуктовых наборов.