На Прикарпатье двух человек покусали змеи

12:25, 27 августа 2015
Новости регионов
116

На Прикарпатье в течение вчерашних суток двух человек покусали змеи.

Фото: УНИАН

Как сообщили УНИАН в управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области, 26 августа из-за укуса змей на больничные койки попали два человека.

В 16:10 в реанимационное отделение Долинской центральной районной больницы госпитализирована 21-летняя жительница села Вышков Долинского района. Змея укусила женщину в левую ногу, состояние потерпевшей средней тяжести.

Уже через два часа в детское реанимационное отделение Косовской центральной районной больницы привезли восьмилетнего мальчика, жителя села Великий Рожин Косовского района. Змея укусила его в правый нижний берцовый сустав, состояние пострадавшего средней тяжести.

Справка УНИАН. В этом году в области зафиксировано более сорока случаев травмирования людей пресмыкающимися.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter