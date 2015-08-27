На Прикарпатье двух человек покусали змеи

Как сообщили УНИАН в управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области, 26 августа из-за укуса змей на больничные койки попали два человека.

В 16:10 в реанимационное отделение Долинской центральной районной больницы госпитализирована 21-летняя жительница села Вышков Долинского района. Змея укусила женщину в левую ногу, состояние потерпевшей средней тяжести.

Уже через два часа в детское реанимационное отделение Косовской центральной районной больницы привезли восьмилетнего мальчика, жителя села Великий Рожин Косовского района. Змея укусила его в правый нижний берцовый сустав, состояние пострадавшего средней тяжести.

Справка УНИАН. В этом году в области зафиксировано более сорока случаев травмирования людей пресмыкающимися.