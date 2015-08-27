Двое граждан Германии пытались незаконно вывезти из Украины новорожденную девочку

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Госпогранслужбы Украины.

Как отмечается в сообщении, в пункте пропуска «Краковец» (Львовская область) сегодня ночью пограничники задержали двух граждан Германии. В салоне автомобиля, кроме мужчины и женщины, ехали двое их несовершеннолетних детей, граждан Германии, а также новорожденный младенец в возрасте 4 дня от рождения. Автомобиль следовал в направлении Польши. Глава семьи заявил охранникам границы, что это ребенок – его ребенок от украинки, с которой он планирует жениться. Для паспортного контроля мужчина предоставил свидетельство о рождении ребенка, а также нотариально заверенное заявление матери-украинки о разрешении на вывоз ребенка за границу.

"Однако у украинских пограничников вызвал подозрение тот факт, что немец до сих пор никогда не был в Украине. А его так называемая «украинская жена» - ни разу не выезжала в Европу. Поэтому «пара» между собой встретиться не могла. В настоящее время продолжаются мероприятия по проверке законности выдачи предоставленных на паспортный контроль документов на вывоз ребенка за границу и установлению личности и места жительства матери новорожденного”, - отмечается в сообщении.

Об обнаружении признаков уголовного правонарушения в отношении возможной торговли людьми извещены следственные подразделения органов прокуратуры, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.