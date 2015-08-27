В Луганской области из-за обстрелов боевиками ранены 2 мирных граждан

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации.

Согласно сообщению, за прошедшие сутки, 26 августа, вдоль линии разграничения в Луганской области огневая агрессия террористов резко возросла. Боевики "накрыли" сильным огнем пгт Станица Луганская, поселки Троицкое и Крымское.

В результате минометного обстрела поселка Крымское Новоайдарского района был ранен командир отделения роты 24-й механизированной бригады, сообщили в ОВГА.

По Станице Луганской боевики стреляли с 21:00 до 1:00 из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических и противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате ранены двое военнослужащих 128-й бригады.

По ул. Ломоносова на трех домах сгорела кровля, еще один дом сгорел дотла. На ул. Советской, 22, был перебит газопровод - 1200 жителей остались без газа. Также в лесополосе между селами Ольховое и Болотенное подорвался на «растяжке» двое мирных граждан 1957 и 1958 годов рождения. Пострадавшие доставлены в больницу, говорится в сообщении.

Село Болотенное с 5:00 до 5:30 обстреливали из тяжелых 120-мм минометов.

«Сегодня в 7:20 по Троицкому стрелял танк. Сейчас выясняем подробности, - отметил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука. - Боевики резко усилили огневую агрессию. Они начали нагло обстреливать Луганскую область из запрещенного договоренностями оружия даже днем, что говорит о том, что они продолжают эскалацию, несмотря на очередные Минские соглашения».