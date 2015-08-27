Почти 90% киевлян считают, что в столице значительные проблемы с экологией

Почти 90% киевлян считают проблему экологии актуальной для столицы / Фото УНИАН

Как сообщил в ходе пресс-конференции заместитель директора социологического центра Research and Branding Group Алексей Ляшенко, данное исследование проводилось с 12 по 19 июня в столице Украины.

«88% жителей Киева считают вопросы экологии для столицы очень актуальными. Только 5% считают, что экология не является проблемой, и ещё 5% считают, что это частично проблема, а частично – нет», - сказал Ляшенко.

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Он также сообщил, что, согласно опросу, 57% жителей столицы считают основной проблемой загрязнение атмосферы, однако отметил, что опрос проводился после пожара на нефтебазе «БРСМ-Нафта» под Киевом, а это могло несколько повлиять на мнение киевлян.

Кроме того, опрос свидетельствует о том, что на втором месте среди экологических проблем, которые беспокоят жителей Киева, стоит вопрос загрязнения водоемов (этим обеспокоены 46% опрошенных). Далее по важности для киевлян идет проблема загрязнения лесов и парков – 28%, техногенные катастрофы – 27% и загрязнение почвы – 17%. Проблемой повышенного уровня радиации обеспокоены 13% опрошенных, а парниковый эффект вызывает беспокойство лишь у 7% киевлян.

Справка УНИАН. Согласно данным постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории по Киеву, на середину июля в атмосферном воздухе были обнаружены концентрации вредных веществ, в разы превышающие среднесуточные предельно допустимые нормы. По уровню загрязнения ангидридом ситуация в Киеве характеризуется как недопустимая, а по степени опасности – как умеренно опасная и опасная. Основной причиной загрязнения воздуха эксперты называют отработанные газы автотранспорта.

С целью недопущения ухудшения ситуации мэр Киева распорядился ввести в столице специальный режим и принять ряд мер, в частности, запретить движение грузового транспорта на улицах города, обеспечить ежедневный полив проезжей части и тротуаров улиц, а также придомовых территорий и зеленых зон.