В Житомирской области почти треть школ не имеют водопроводов и водоотвода – облСЭС

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении Госсанэпидслужбы в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, накануне нового учебного года специалисты СЭС инспектируют учреждения образования в составе районных и городских комиссий по проверке готовности школ.

По данным облСЭС, проблемным вопросом для ряда школ является водообеспечение и водоотвод: в области 211 школ обеспечиваются водой для питьевых и хозяйственных нужд из колодцев. При этом неканализированными являются 209 заведений.

Всего в новом учебном году на Житомирщине откроются 753 общеобразовательных учебных заведения, из которых 21 не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям по состоянию материально-технической базы.

Кроме того, капитальные ремонты и реконструкцию необходимо сделать в 40 общеобразовательных учебных заведениях.

Также специалисты СЭС обнаружили, что в новом учебном году 46 школ не имеют собственных пищеблоков. Кроме того, 15 пищеблоков не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.