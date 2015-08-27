Украинскому обществу слепых возвращено базу отдыха в Козине

Суд вернул Украинскому обществу слепых базу отдыха в пгт. Козин на Киевщине / Фото: УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, в 2010 году бывший директор указанного общества незаконно продал часть оздоровительного учреждения, предназначенного для оздоровления инвалидов с нарушениями зрения, другим гражданам.

Решением Обуховского районного суда Украинскому обществу слепых было отказано в признании права собственности и возврате базы отдыха «Ивушка».

Не соглашаясь с таким решением суда, прокуратура Киевской области подала апелляцию.

Апелляционный суд Киевской области поддержал позицию прокуратуры и отменил решение суда первой инстанции, вернув в собственность Киевского учебно-производственного предприятия №3 УТОС право собственности на базу отдыха в пгт Козин.