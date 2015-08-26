Столичные власти призывают жителей Киева присоединиться к обсуждению программы "Здоровье киевлян"

Киевлян приглашают присоединиться к обсуждению проекта городской целевой комплексной программы «Здоровье киевлян» на 2016-2018 годы.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

«Программа «Здоровье киевлян» - это четкая, понятная и прозрачная система мер, целей и задач столичной сферы здравоохранения, подготовленная специалистами с учетом потребности в пределах ассигнований по соответствующим направлениям», - рассказала и.о. директора Департамента здравоохранения Алла Арешкович.

По ее словам, проект программы «Здоровье киевлян» на 2016-2018 годы отличается от предыдущих аналогичных программ: в новый документ заложена инвестиционная составляющая, учтены стратегия реорганизации отрасли на данном этапе, расходы на улучшение материально-технической базы, обновление ресурсов и пр.

Также подробнее выписаны мероприятия по медицинскому обеспечению киевлян с сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями, ВИЧ-инфицированных, больных туберкулезом, неврологических и онкологических больных. Появились и совершенно новые направления. Например, обеспечение лекарственными средствами, специфической терапией, лечебным питанием киевлян, больных орфанными (редкими) заболеваниями, создание сосудистых центров и пр.

Важными также являются и предусмотренное Программой повышение уровня экстренной медицинской помощи, улучшение обеспечения учреждений здравоохранения лекарственными средствами и медицинскими изделиями, улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения города и кадровая политика.

Ознакомиться с проектом Городской целевой комплексной программы «Здоровье киевлян» на 2016-2018 годы, выразить свои мнение, предложения и замечания можно на официальном сайте Департамента здравоохранения КГГА: http://health.kievcity.gov.ua/content /obovorennya.html.