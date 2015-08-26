Во Львовской области заболели малярией два человека, которые находились за границей

Во Львовской области в августе зарегистрированы два случая заболевания малярией у жителей города Дрогобыч, которые временно находились в Судане и Анголе.

Об этом сообщили УНИАН во Львовском областном центре Госсанэпидслужбы Украины.

Сейчас заболевшие находятся на лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице.

Эти два случая заболевания малярией зафиксированы в области с начала года.

В течение 2014 года в области зарегистрировано 4 случая заболевания малярией. Все случаи были после пребывания граждан за границей.