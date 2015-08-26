Во Львовской области заболели малярией два человека, которые находились за границей
17:59, 26 августа 2015Новости регионов
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Сейчас заболевшие находятся на лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице.
В течение 2014 года в области зарегистрировано 4 случая заболевания малярией. Все случаи были после пребывания граждан за границей / Фото: liveinternet.ru
Во Львовской области в августе зарегистрированы два случая заболевания малярией у жителей города Дрогобыч, которые временно находились в Судане и Анголе.
Об этом сообщили УНИАН во Львовском областном центре Госсанэпидслужбы Украины.
Сейчас заболевшие находятся на лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице.
Эти два случая заболевания малярией зафиксированы в области с начала года.
В течение 2014 года в области зарегистрировано 4 случая заболевания малярией. Все случаи были после пребывания граждан за границей.
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