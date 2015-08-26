В Винницкой области 11-летняя девочка пострадала от укуса змеи

В пгт Чечельник Винницкой области в результате укуса змеи госпитализирована 11-летняя девочка.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Винницкой области, 26 августа в 12:55 в службу спасения «101» пгт Чечельник поступило сообщение от врачей «скорой» о том, что в центральную районную больницу был доставлен ребенок, которого укусила змея.

Как выяснилось, девочка ехала на велосипеде и случайно, не заметив пресмыкающегося, наехала на него. После этого змея сразу бросилась ребенку на ногу и укусила.

По словам пострадавшей, это была гадюка.

В настоящее время девочка находится под наблюдением врачей в реанимационном отделении центральной районной больницы пгт Чечельник.

Состояние ребенка медики оценивают как удовлетворительное.