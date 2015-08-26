В Николаевской области расследуют незаконную приватизацию детского лагеря на берегу моря

Прокуратура Николаевской области начала уголовное производство по факту незаконной приватизации детского оздоровительного лагеря, расположенного на земельном участке черноморского побережья площадью 1,2 га в г. Очаков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, уголовное производство начато 21 августа.

Установлено, что вопреки требованиям законодательства, несмотря на расположение объекта на первой линии от моря на расстоянии 20 м от городского детского пляжа, Николаевский облсовет указанный лагерь внес в перечень объектов, подлежащих приватизации.

В дальнейшем лагерь были незаконно приватизирован и чиновники облгосадминистрации заключили договор купли-продажи на указанное имущество с обществом с ограниченной ответственностью, сообщили в прокуратуре.

Стоимость объекта составляет около 1,5 млн грн.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 233 и ч. 2 ст. 364 УК Украины (незаконная приватизация государственного, коммунального имущества, злоупотребление властью или служебным положением).

Сейчас досудебное расследование продолжается.