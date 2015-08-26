В Одесской области роженица умерла из-за ошибочного диагноза

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, установлено, что в декабре 2014 года в медицинское учреждение обратилась 23-летняя беременная женщина с жалобой на плохое самочувствие, боль в нижней части живота.

После первичного осмотра женщины, который длился почти 3 часа, без результатов анализов, медик поставил диагноз «пищевое отравление». «Диагноз оказался ошибочным. Лишь на следующий день, после резкого ухудшения состояния пациентки, другие врачи поставили правильный диагноз и беременную женщину срочно прооперировали. Однако из-за несвоевременного оказания медицинской помощи женщина умерла в послеоперационной палате», - рассказали в пресс-службе.

На этой неделе прокуратура сообщила о подозрении врачу-гинекологу районной больницы в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.