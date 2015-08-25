В Киеве возле детской площадки мальчик нашел гранату
В Киеве возле детской площадки мальчик нашел гранату.
В Киеве возле детской площадки мальчик нашел гранату / www.thefamilylawco.co.uk
Об этом сообщает ОСО ГУМВД Украины в Киеве.
"Мама ребенка сообщила правоохранителям: в траве на придомовой территории ее сын нашел предмет, похожий на боевую гранату", - сказано в сообщении.
На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа Днепровского райуправления милиции и специалисты взрывотехнической службы.
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Заявительница рассказала, что они с сыном вышли на вечернюю прогулку. Сначала мальчик играл на детской площадке во дворе, а позже сообщил, что в траве увидел гранату. Место опасной находки мальчик сразу показал маме.
Взрывотехники осмотрели похожий на боевую гранату предмет и разрядили его. Корпус и запал направлены на экспертное исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при ГУМВД Украины в Киеве.
Следственным отделом Днепровского РУ открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
По данному факту проводится дальнейшая проверка.