В Киеве возле детской площадки мальчик нашел гранату.

Об этом сообщает ОСО ГУМВД Украины в Киеве.

"Мама ребенка сообщила правоохранителям: в траве на придомовой территории ее сын нашел предмет, похожий на боевую гранату", - сказано в сообщении.

На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа Днепровского райуправления милиции и специалисты взрывотехнической службы.

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Заявительница рассказала, что они с сыном вышли на вечернюю прогулку. Сначала мальчик играл на детской площадке во дворе, а позже сообщил, что в траве увидел гранату. Место опасной находки мальчик сразу показал маме.

Взрывотехники осмотрели похожий на боевую гранату предмет и разрядили его. Корпус и запал направлены на экспертное исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при ГУМВД Украины в Киеве.

Следственным отделом Днепровского РУ открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

По данному факту проводится дальнейшая проверка.