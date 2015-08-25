На "Гемопласт" подбросили муляж взрывного устройства

Как сообщили УНИАН в Белгород-Днестровском райотделе милиции Одесской области, 24 августа в 20.40 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в городе Белгород-Днестровский по улице Маяковского возле центрального входа предприятия «Гемопласт» охранник во время обхода территории обнаружил подозрительный предмет.

Данный предмет был красного цвета, цилиндрической формы примерно 30 см длиной и 8 см в диаметре, со светодиодной лампой.

«Из него торчали провода, светилась лампочка. Все было так, словно взрывное устройство сейчас приведут в действие», - отметили в райотделе.

Для обеспечения пожарной и техногенной безопасности на место также было направлено пожарно-спасательное отделение.

«Предмет обезврежен с помощью робота и гидродинамической гранаты. Он оказался не взрывоопасным», - отметили в райотделе, добавив, что сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

Справка УНИАН. ПАО «Гемопласт», основанное в 1973 году, является производителем медицинских изделий из полимерных материалов. В частности, предприятие производит шприцы однократного применения и устройства для переливания крови и растворов, катетеры, зонды, медико-лабораторные изделия и т. д.