В Одесской области 16-летняя мать выбросила своего новорожденного ребенка

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, 22 августа в Саратский районный отдел милиции поступило сообщение от гинеколога, что в роддом с места проживания доставлена 16-летняя жительница села Плахтиивка. Установлено, что девушка состояла в медучреждении на учете как будущая роженица, но когда ее госпитализировали в родильный дом, плод уже отсутствовал.

«По словам девушки, ребенка она родила в туалете, где его и оставила. Следственно-оперативная группа в выгребной яме обнаружила тело младенца, которое направлено на судебно-медицинскую экспертизу», - сообщили в главке.

По данному факту начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч.1 ст.117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) УК Украины. Такие действия влекут за собой наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок. Следствие продолжается.