В Сумах участникам АТО передали реанимобиль
09:07, 25 августа 2015Новости регионов
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В Сумах по случаю Дня Государственного Флага и Дня Независимости Украины участникам антитеррористической операции передали реанимобиль.
Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, автомобиль скорой медицинской помощи на базе микроавтобуса «Фольксваген» дооборудовали всем необходимым и уже на этой неделе отправят на передовую.
Во время торжественного мероприятия 268 военнослужащих также получили удостоверение участника боевых действий и поощрительные знаки отличия Генерального штаба Вооруженных сил Украины - нагрудные знаки «Участник АТО».
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