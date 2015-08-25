В Сумах участникам АТО передали реанимобиль

Как передает корреспондент УНИАН, автомобиль скорой медицинской помощи на базе микроавтобуса «Фольксваген» дооборудовали всем необходимым и уже на этой неделе отправят на передовую.

Во время торжественного мероприятия 268 военнослужащих также получили удостоверение участника боевых действий и поощрительные знаки отличия Генерального штаба Вооруженных сил Украины - нагрудные знаки «Участник АТО».