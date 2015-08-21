В Одессу доставлены 29 бойцов, раненных в зоне АТО

Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Андрей Танцюра.

По его словам, военнослужащих доставили самолетом, из 29 человек 4 – в тяжелом состоянии.

Военнослужащих на нескольких машинах скорой помощи транспортировали с аэродрома - в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.