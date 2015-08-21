На Днепропетровщине работники фармфирм производили поддельные лекарства

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, во время обысков в офисах и складских помещениях нескольких частных предприятий изъяты две линии по изготовлению фальсификата медицинских препаратов, более 100 тыс. флаконов изготовленной продукции, более 200 декалитров технических спиртосодержащих материалов, поддельная финансово-хозяйственная документация и компьютерная техника.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.