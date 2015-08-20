В больницах Киева находится 1 больной лептоспирозом, еще 8 пациентов - под подозрением

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента охраны здоровья КГГА со ссылкой на и.о. директора департамента Алла Арешкович.

«Шесть пациентов находятся в инфекционном отделении Киевской городской клинической больницы №4 и еще трое – в Александровской больнице. Пока лабораторные исследования точно подтвердили диагноз только одного из них. Он уже чувствует себя хорошо и готовится к выписке. У других пациентов врачи ожидают анализ РМАЛ (реакция микро-агглютинации лептоспир), а пока больные получают всю необходимую специфическую антибактериальную терапию», - сказала Арешкович.

По ее словам, в целом за 7 месяцев 2015 года в столице зарегистрировано 7 подтвержденных случаев заболевания лептоспирозом. Двое людей от этой болезни умерли в августе.

В департаменте напоминают, что лептоспироз – это острая инфекционная болезнь. Заражение людей осуществляется через поврежденную кожу и слизистые оболочки при купании в водоемах со стоячей водой, при употреблении сырой воды из природных водоемов, молока и мяса зараженных животных.

Заболевание начинается остро, с проявлений как будто обычной простуды: повышение температуры до 39-39,5°C, которая в последующие 6-10 дней сохраняется на высоком уровне. Интоксикационный синдром – сильная общая слабость, головная боль, боль в мышцах, тошнота, рвота.

Диагноз лептоспироз устанавливают врачи на основании клинической картины заболевания, эпиданамнеза и лабораторных исследований.

Как сообщал УНИАН, 13 августа Министерство здравоохранения предупредило, что в Украине участились случаи заболевания лептоспирозом.

Так, по последним данным Центра контроля и мониторинга заболеваний Минздрава, за июнь этого года в Украине зафиксированы 22 таких случая, из них больше всего - в Хмельницкой, Сумской областях и в г. Киеве.

Поскольку переносчиками лептоспир в природе являются, в частности, грызуны (крысы, мыши), столичная власть поручила коммунальщикам провести дополнительные дератизационные мероприятия на городских пляжах.