В Одессе разрешено купание на всех пляжах / Фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в главном управлении Государственной санитарно-эпидемиологической службы в Одесской области, в настоящее время качество воды в Черном море на городских пляжах соответствует нормам, необходимым для безопасного купания. В частности, пробы, взятые специалистами СЭС, соответствуют нормам.

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Как сообщал УНИАН, в конце июля в Одессе СЭС рекомендовала воздержаться от купания на 4 городских пляжах из-за возможной угрозы кишечных инфекционных заболеваний. В частности, по результатам лабораторных исследований качества проб морской воды, отобранной в контрольных точках пляжей «Ланжерон», «Чайка» (10-я станция Большого Фонтана), «Курортный» (13-я станция Большого Фонтана), «Золотой берег» (16-я станция Большого Фонтана), установлено несоответствие качества морской воды по бактериологическим показателям.