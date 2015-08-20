На Киевщине милиция изъяла партию метадона

На Киевщине милиция изъяла метадона на 2 млн грн / Фото: УНИАН

Как сообщается на сайте МВД Украины, сотрудники Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков совместно с сотрудниками СБУ перекрыли межрегиональный канал поставки наркотического средства на территорию столичной области в особо крупных размерах.

Как сообщил заместитель начальника милиции Киевской области Дмитрий Головин, правоохранители во время проведения следственно-оперативных мероприятий на территории Макаровского района задержали 27-летнего жителя города Славутич (Киевская область), у которого обнаружили и изъяли психотропное вещество – 420 граммов метадона.

«По ценам «черного рынка» стоимость товара составляет более 2 миллионов гривен», - отметили в милиции.

Злоумышленника, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений и считает себя криминальным авторитетом, задержан в порядке ст.208 УПК Украины, говорится в сообщении.

Наркотическое средство изъято как вещественное доказательство и направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр.

В сообщении отмечается, что по данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.3 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

«Сейчас правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к организации канала сбыта изъятого наркотического вещества на территории Киевской области», - отметили в МВД.