Министерству обороны вернули незаконно отчужденный санаторий в Одесской области

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, по решению суда во владение Минобороны возвращено недвижимое имущество площадью 1 тыс. 350 кв. м общей стоимостью около 1,5 млн грн, которое расположено на земельном участке в Одесской области на побережье Черного моря и предназначено для реабилитации и отдыха военнослужащих, в том числе участников антитеррористической операции.

В ходе судебного заседания подтверждено, что указанное имущество незаконно удерживалось частной предпринимательской структурой и незаконно использовалось с 2005 года.