Министерству обороны вернули незаконно отчужденный санаторий в Одесской области
14:09, 20 августа 2015Новости регионов
136
Высший хозяйственный суд Украины вернул в собственность Министерства обороны незаконно отчужденный санаторий в Одесской области на побережье Черного моря.
Суд вернул Минобороны незаконно отчужденный санаторий в Одесской области стоимостью 1,5 млн грн / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, по решению суда во владение Минобороны возвращено недвижимое имущество площадью 1 тыс. 350 кв. м общей стоимостью около 1,5 млн грн, которое расположено на земельном участке в Одесской области на побережье Черного моря и предназначено для реабилитации и отдыха военнослужащих, в том числе участников антитеррористической операции.
В ходе судебного заседания подтверждено, что указанное имущество незаконно удерживалось частной предпринимательской структурой и незаконно использовалось с 2005 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter