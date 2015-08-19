В летних лагерях Львовщины будут отдыхать дети с востока страны
14:26, 19 августа 2015Новости регионов
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Во Львов сегодня прибыли 40 детей с востока страны, которые в течение недели будут отдыхать в летних лагерях области.
Приезд детей был организован в рамках инициативы „Единая страна” управлением молодежи, семьи и спорта Львовского городского совета / Фото: УНИАН
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.
Как отмечается в сообщении, приезд детей было организовано в рамках инициативы „Единая страна” управлением молодежи, семьи и спорта Львовского городского совета.
Дети из Славянска и Кривого Рога будут отдыхать в горном лагере села Розлуч Туркивского района.
После недельного отдыха в горах и экскурсий по Львову дети вернутся домой.
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