В летних лагерях Львовщины будут отдыхать дети с востока страны

14:26, 19 августа 2015
Новости регионов
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Во Львов сегодня прибыли 40 детей с востока страны, которые в течение недели будут отдыхать в летних лагерях области.

Фото: УНИАН

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечается в сообщении, приезд детей было организовано в рамках инициативы „Единая страна” управлением молодежи, семьи и спорта Львовского городского совета.

Дети из Славянска и Кривого Рога будут отдыхать в горном лагере села Розлуч Туркивского района.

После недельного отдыха в горах и экскурсий по Львову дети вернутся домой.

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