В летних лагерях Львовщины будут отдыхать дети с востока страны

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечается в сообщении, приезд детей было организовано в рамках инициативы „Единая страна” управлением молодежи, семьи и спорта Львовского городского совета.

Дети из Славянска и Кривого Рога будут отдыхать в горном лагере села Розлуч Туркивского района.

После недельного отдыха в горах и экскурсий по Львову дети вернутся домой.