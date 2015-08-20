В Сумской области летом оздоровились и отдохнули около 47 тысяч детей / Фото УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумского областного совета.

Согласно сообщению, в этом году областные депутаты решением сессии расширили перечень льготных категорий детей, которые имеют право на оздоровление и отдых за счет бюджетных средств. В него вошли дети демобилизованных военнослужащих, лиц рядового, начальнического состава и работников, которые принимали участие в контртеррористической операции; дети, один из родителей которых погиб, пострадал или принимает непосредственное участие в проведении антитеррористической операции и дети внутренне перемещенных лиц. Были выделены дополнительные средства в размере 350 тысяч грн для организации дополнительной лагерной смены для этой категории детей. Также благодаря решению облсовета впервые были выделены средства в сумме 94 тысячи гривен на организацию оздоровления детей – воспитанников областного центра социально-психологической реабилитации детей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

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Заместитель председателя облсовета Вера Лаврик считает такой шаг необходимым.

По ее словам, всеми формами оздоровления и отдыха в Сумской области этим летом охвачено почти 47 тысяч детей школьного возраста. Из них – 30 тысяч 946 детей льготных категорий. А именно: 1 тысяча 386 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки; 768 детей-инвалидов; 6 тысяч 743 ребенка из многодетных и малообеспеченных семей; 597 детей, пострадавших вследствие ЧАЭС; 993 ребенка, родители которых погибли, пострадали или участвуют в проведении АТО; 397 детей внутренне перемещенных лиц; 11 тысяч 338 детей, которые находятся на диспансерном учете; 232 беспризорных и безнадзорных ребенка; 6 тысяч 438 талантливых и одаренных детей; 1 тысяча 607 детей работников АПК.

«В 22 загородных лагерях оздоровились более 10 тысяч детей. В 651 лагере труда и отдыха, пришкольных и профильных лагерях развлекательными услугами охвачено около 36 тыс. детей. В течение 9 тематических смен в палаточных лагерях отдохнула и оздоровилась 1 тыс. 61 ребенок», – говорится в сообщении.

Также дети Сумской области имели возможность отдохнуть и оздоровиться во всеукраинских лагерях. В течение 9 тематических смен 172 ребенка льготных категорий оздоравливались в лагере «Молодая гвардия», который находится в Одессе на побережье Черного моря. Еще 8 детей (1 ребенок, отец которого погиб, еще 7 детей, родители которых находятся в АТО или пострадали во время АТО) прошли оздоровление в течение двух смен в Международном детском центре «Артек», который сейчас находится на территории базы отдыха «Пуща-Озерная» в Киевской области.