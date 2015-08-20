В Одессе планируют построить новейшую бактериологическую лабораторию

Как сообщили УНИАН в Минздраве, глава Госсанэпидслужбы Украины Святослав Протас во время рабочего визита в Одесскую обсудил обсудил с исполнительным директором Украинского научно-технологического центра Куртисом Белаячем вопрос строительства новой бактериологической лаборатории с уровнем безопасности BSL2 на базе ГУ «Одесский областной лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины».

Протас считает, что наличие в Одесской области бактериологической лаборатории, которая по уровню оснащения будет соответствовать лучшим европейским образцам позволит безопасно выявлять большинство возбудителей бактериологической природы.

Одесский лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины является одним из лучших в стране. Заведение сертифицировано ВОЗ и входит в национальную сеть по диагностике ротавирусной инфекции, вирусных гепатитов, энтеровирусов и полиомиелита, ВИЧ-инфекции, гриппа, кори, краснухи и других актуальных вирусных инфекций.