В Одесской области проведут аудит всех лечебных учреждений в рамках реформирования здравоохранения / Фото: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщила советник председателя Одесской ОГА Мария Гайдар. По ее словам, начать аудит планируется в первых числах сентября, и провести в течение месяца. Для данных работ ОГА постарается задействовать профессиональных аудиторов, которые согласятся это сделать на волонтерских основах. Если волонтеров привлечь не удастся, предполагается привлечь международные гранты.

«Для аудита будет создана комиссия. Потом обнародуем результаты», - сказала Гайдар.

По словам главы правления благотворительного фонда «Пациенты Украины» Дмитрия Шерембея, принимающего участие в реформировании системы здравоохранения в области, цель аудита – выяснить, куда уходят бюджетные средства.

«Средства нужно тратить не на содержание полуразрушенных зданий больниц, не выполняющих в итоге своего предназначения, а на лечение пациентов», - акцентировал Шерембей.

Советская модель здравоохранения академика Николая Семашко, действующая в Украине в настоящее время, некогда была направлена, в основном, на борьбу с инфекционными заболеваниями. Однако сейчас люди в своем подавляющем большинстве умирают не от инфекционных заболеваний, а от диабета, онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний.

«Миф Советского Союза приносит в жертву 1,5 тыс. пациентов в сутки. Миф делает нищей систему и максимально ее коррумпирует. В настоящее время это система - пожирающая средства. Аппарат управляющей системой должен быть оптимизирован на областном уровне», - заявил Шерембей.

По его словам, в результате реорганизации зарплата медиков в регионе будет в 8 раз выше нынешней.

Как сообщал УНИАН, сегодня представители ОГА и благотворительного фонда «Пациенты Украины» подписали меморандум, согласно которому общественные организации будут привлечены ко всем процессам, связанным с реформированием системы здравоохранения в области.