Сумская область приняла на отдых детей из зоны АТО

Сумская область приняла на отдых группу детей из зоны АТО / УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумского областного совета.

Согласно сообщению, еще в начале июля к руководству Сумского облсовета обратился председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский с просьбой принять детей из Донецкой области на период летних каникул, поэтому это вопрос облсоветом было проработан и поддержан.

«Мы должны заботиться не только о детях из Сумщины, но и о тех, кто живет в зоне военного конфликта. У нас красивая природа, есть реки, леса. Такой разнообразный и активный отдых будет способствовать физической и психологической реабилитации детей, а также их социальной адаптации. Я надеюсь, что дети останутся довольны не только отдыхом, но и тем, что смогли познать наш край, познакомиться с памятниками истории и архитектуры Сумской области», – подчеркнула во время посещения места отдыха детей заместитель председателя Сумского областного совета Вера Лаврик.

Согласно сообщению, на Сумщину прибыли 17 детей в возрасте от 7 до 16 лет, которые разместились в комнатах гостиничного типа Хоружевского детского дома, что в Недригайловском районе.

«С детьми из Донбасса работают психологи из Сумского областного института последипломного педагогического образования и Хоружевского НПК. Для них разработан план развлекательно-воспитательных мероприятий и праздников, экскурсии по Сумщине. В общем облсоветом на содержание детей, которые прибыли из временно оккупированной территории Донецкой области, Хоружевскому детскому дому было дополнительно выделено почти 90 тысяч гривен. Стоимость питания на одного ребенка в день составляет 67,2 грн», – подчеркивает пресс-служба.