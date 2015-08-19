На Одещине все больницы будут публиковать в он-лайне информацию о наличии лекарств

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель правления благотворительного фонда «Пациенты Украины» Дмитрий Шерембей, принимающего участие в реформировании системы здравоохранения в области.

«Необходима открытость информации о наличии лекарств для пациентов. Для этого будет создан отдельный портал, где каждый пациент сможет получить информацию о том, какие лекарства можно бесплатно получить в том или ином медицинском учреждении. Открытая информация о наличии лекарств в больницах позволит максимально снизить риск их перепродажи врачами», - сказал Шерембей.

Он пояснил, что в Украине сложилась критическая ситуация по доступности и открытости медицинских услуг. По его данным, в граждане ежегодно дополнительно тратят 40 млрд грн на покупку лекарств и услуг, поскольку в больницах им говорят, что лекарств нет.

Шерембей привел в качестве примера исследования фонда, проведенные в одном из онкологических центров Киева. «Мы там не нашли ни одного пациента, который бы при назначении химиотерапии получил бы хоть какой-то препарат за государственный счет. Понятно, что людей обманывают... Оказалось, что лекарства были, но их все – а это на сумму 28 млн грн – перепродали через аптеки этим же больным, которые находятся в этой больнице», - рассказал он.

Предполагается, что уже осенью портал для публикации данных о лекарствах откроют на сайте облздрава, а при наличии технических возможностей – и на сайтах больниц. Глава фонда акцентировал, что для многих пациентов доступ к качественным медикаментам – не вопрос удобного, комфортного существования, а вопрос жизни и смерти.

Каждая больница будет публиковать сведения о наличии и количестве каждого медпрепарата в конкретный момент. Это необходимо для того, чтобы каждый человек, отправляясь в больницу, знал, есть ли в ней в нужном количестве необходимые для него лекарства.

«Эта система делает всего лишь возможным реализовать право на бесплатное лечение каждого человека. Общий объем финансирования, который поступает в область по сути достигает 2 млрд грн. Это колоссальные деньги - общий бюджет Министерства здравоохранения составляет 4 млрд грн. То есть, лекарства в больницы поступают, просто люди их не получают. Чтобы это сломать, нужно всего лишь сделать систему открытой», - заявил Шерембей.

Как сообщал УНИАН, сегодня представители ОГА и благотворительного фонда «Пациенты Украины» подписали меморандум, согласно которому общественные организации будут привлечены ко всем процессам, связанным с реформированием системы здравоохранения в области.