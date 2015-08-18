В Одесской области планируют перейти на систему электронных закупок лекарств

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили советник председателя Одесской ОГА Мария Гайдар сегодня на пресс-конференции, на которой была представлена стратегия реформирования системы здравоохранения области на ближайшие полгода.

Первоочередными шагами реформирования, как отметила Гайдар, будет максимальная прозрачность закупок лекарств за государственный счет в регионе с помощью новой системы электронных закупок Prozorro.

«Есть общая программа о переходе на Prozorro в январе 2016 года, но мы планируем сделать это уже нынешней осенью», - сказала Гайдар.

Как отметил советник главы ОГА Саша Боровик, в регионе к участию в реформировании медицинской системы впервые привлечена неправительственная организация – благотворительный фонд «Пациенты Украины», который представляет более 120 общественных организаций. По его словам, в 1883 году первый канцлер Германии Отто Бисмарк провел в своей стране медицинскую реформу, которая стала основополагающей для медицины в ряде стран - Германии, Швейцарии, Чехии, США, Японии, Франции.

«Мы хотим сделать нечто, что и Бисмарк сделал тогда. В джунглях украинской бюрократии провести реформу очень тяжело. Поэтому наши самые главные друзья – неправительственные организации», - акцентировал Боровик.

По словам председателя правления БФ «Пациенты Украины» Дмитрия Шерембея, один из первоочередных шагов в осуществлении реформы здравоохранения области станет автономизация больниц. Предполагается, что во время реализации пилотного проекта больницам предоставят возможность самостоятельно распоряжаться государственными средствами, выделенными на каждое конкретное учреждение, и оптимизировать их.

«Это позволит врачам получать легальный доход, а пациентам – легальные качественные услуги. Еще одним шагом станет введение принципа «деньги ходят за пациентами». Сегодня в области за государственный счет содержатся 17,741 тыс. койкомест, из которых 6,38 тыс. – за средства областного бюджета. Эта цифра вдвое превышает количество коек на такое же количество пациентов в Европе», - сказал Шерембей. По его словам, зачастую людей удерживают в стационарах безосновательно только для того, чтобы не уменьшать количество коек и получать на их содержание финансирование из бюджета государства и области.

«Мы будем ломать такую совковую систему, и направлять эти средства на лечение людей и оплату качественных услуг», - сказал глава БФ.

В присутствии журналистов представители ОГА и «Пациентов Украины» подписали меморандум, согласно которому общественные организации будут привлечены ко всем процессам, связанным с реформированием системы здравоохранения в области.