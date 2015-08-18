На Ровенщине открыто уголовное производство из-за смерти 3-летнего ребенка в больнице

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Ривненской области, 17 августа в реанимационном отделении Корецкой районной больнице умерла 3-летняя девочка из села Корысть Корецкого района.

Установлено, что 15 августа девочке стало плохо. Родители сразу же отвезли ее к врачу, который обслуживает территорию их села. После осмотра и рекомендаций ребенка забрали домой. Однако, к вечеру состояние девочки ухудшилось, и ее госпитализировали в Корецкую районной больницы, где диагностировали двустороннюю пневмонию и поместили в реанимацию. Утром 17 августа ребенок умер.

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По факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 140 УКУ. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Продолжается досудебное расследование.