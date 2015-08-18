Штаб Ахметова поможет в лечении 5-месячной девочки, раненой при обстреле Марьинки

В районе полуночи прямое попадание в дом, ребенок находился рядом с мамой. Дом находится рядом с блок-постом, поэтому военные увидели и прибежали первыми (вызвали машину).

По словам координатора штаба Риммы Филь, ребенка сегодня ночью экстренно доставили в Днепропетровскую больницу и сразу прооперировали. "Сейчас состояние девочки тяжелое, находится в шоковом состоянии на искусственной вентиляции легких. Срочно необходимы медикаменты (антибиотики, растворы) и питание. Штаб уже занимается закупкой и доставкой всех необходимых медикаментов. Сейчас ребенок в реанимационном отделении. Семья многодетная, трое детей: 12 лет, 5 лет, 5 месяцев. Сейчас папа находится со старшими детьми у соседей, так как дом разрушен, нет крыши, стены повреждены», – сказала Филь.

Напомним, что сегодня, 18 августа, около часа ночи был обстрел Марьинки. Как сообщает УМВД Донецкой области, один из снарядов разорвался в частном секторе на улице Орджоникидзе, где проживала семья с 5-месячным ребенком.