Террористы нанесли артудар по Марьинке, тяжело ранен 5-месячный ребенок.

Как сообщает пресс-служба Марьинского РО ГУМВД Украины в Донецкой области, у девочки осколочное ранение в живот. Пострадавшую срочно отправили в Днепропетровск и прооперировали. Родители ребенка не пострадали.

В сообщении отмечается, что около часа ночи террористы открыли огонь по жилым кварталам Марьинки. Один из снарядов разорвался в частном секторе на улице Орджоникидзе, где жила семья с 5-месячным ребенком.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

На место обстрела направлена следственно-оперативная группа Марьинского райотдела милиции.