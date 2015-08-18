Террористы нанесли артудар по Марьинке, тяжело ранен 5-месячный ребенок
10:13, 18 августа 2015Новости регионов
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Террористы нанесли артудар по Марьинке, тяжело ранен 5-месячный ребенок.
REUTERS
Как сообщает пресс-служба Марьинского РО ГУМВД Украины в Донецкой области, у девочки осколочное ранение в живот. Пострадавшую срочно отправили в Днепропетровск и прооперировали. Родители ребенка не пострадали.
В сообщении отмечается, что около часа ночи террористы открыли огонь по жилым кварталам Марьинки. Один из снарядов разорвался в частном секторе на улице Орджоникидзе, где жила семья с 5-месячным ребенком.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
На место обстрела направлена следственно-оперативная группа Марьинского райотдела милиции.
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