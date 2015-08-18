Житомирщина: 10-летний мальчик после укуса змеи попал в реанимацию

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Департаменте гражданской защиты населения Житомирской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, в выходные в реанимационное отделение Олевской районной больницы был госпитализирован 10-летний мальчик, житель села Диброва.

Медики оказали ребенку необходимую помощь, жизни мальчика ничего не угрожает.

В целом с начала нынешнего года в Житомирской области зарегистрировано уже более 10 случаев укусов людей змеями.