Житомирщина: 10-летний мальчик после укуса змеи попал в реанимацию
10:12, 18 августа 2015Новости регионов
209
В Житомирской области 10-летний мальчик после укуса змеи попал в реанимацию.
В Житомирской области 10-летний мальчик после укуса змеи попал в реанимацию / Фото: УНИАН
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Департаменте гражданской защиты населения Житомирской облгосадминистрации.
Согласно сообщению, в выходные в реанимационное отделение Олевской районной больницы был госпитализирован 10-летний мальчик, житель села Диброва.
Медики оказали ребенку необходимую помощь, жизни мальчика ничего не угрожает.
В целом с начала нынешнего года в Житомирской области зарегистрировано уже более 10 случаев укусов людей змеями.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter