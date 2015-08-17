В воздухе на Борщаговке в Киеве - "химический смрад"

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, такое решение принято по результатам рассмотрения жалобы жителей жилого массива Борщаговка в Святошинском районе столицы, на «химический смрад» в микрорайоне. По их словам, источником выбросов является завод, расположенный на улице Семьи Сосниных.

«Этот случай свидетельствует об общей тенденции к увеличению загрязнения воздуха в столице. Вижу как нежелание предприятий переходить на новые экологически безопасные стандарты производства, сознательное нарушение экологического законодательства, так и отсутствие необходимого контроля со стороны экологической инспекции», – отметил вице-премьер.

Так, согласно информации санэпидемслужбы, в Киеве фиксируются превышения норм содержания формальдегидов в пять раз, двуокиси азота – в шесть раз, окиси углерода – до трёх раз.

«В столице и любом другом городе Украины должно функционировать комплексное экоуправление состоянием воздуха. Это значит: четкий контроль за соблюдением предприятиями допустимых норм выбросов в атмосферу, регулирование загазованности от автомобильного транспорта, восстановление зеленых насаждений и недопустимость уничтожения уже существующих», – подчеркнул Вощевский.

Вместе с этим вице-премьер-министр считает, что нужно ввести эффективную систему экомониторинга и оповещения людей об ухудшении состояния окружающей среды.

«В свою очередь экоинспекция должна разработать механизм остановки предприятий-загрязнителей. Граждане и окружающая среда должны быть защищены», – сказал он.