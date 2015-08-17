На Львовщине женщина пострадала от укуса змеи
13:45, 17 августа 2015Новости регионов
86
На Львовщине 43-летняя женщина пострадала от укуса змеи.
Женщина попала в реанимацию в среднем состоянии тяжести / Фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, 15 августа в реанимационное отделение Сколевской районной больницы в состоянии средней степени тяжести госпитализировали 43-летнюю жительницу города Дрогобыча, которую во время отдыха в лесу вблизи курортного поселка Славское в ногу ужалила змея.
Во Львовской области с начала мая зафиксировано 26 случаев госпитализации людей с диагнозом «укус змеи». Пятеро пострадавших – дети.
Случаев гибели от отравления в результате укуса змеи не зафиксировано.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter