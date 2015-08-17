В Ивано-Франковске женщина выбросила младенца в подвал

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, милиционеры выяснили, что пакет с телом девочки 32-летняя мать сразу после родов выбросила в подвал одного из домов областного центра.

Накануне работники Ивано-Франковского горотдела внутренних дел получили информацию о том, что одна из местных жительниц, которая вскоре должна была рожать, уже не является беременной, но и о ее новорожденном ребенке ничего не известно. Кроме того, соседи женщины рассказали, что несколько дней назад видели следы крови на лестнице возле ее квартиры.

По словам руководителя милиции Ивано-Франковска Ростислава Прокопчука, во время разговора с правоохранителями женщина сначала категорически отрицала свою беременность и роды. Однако осмотр медиков опроверг ее утверждения. Врачи констатировали факт недавнего рождения ею ребенка, поэтому под давлением неопровержимых доказательств она все же призналась, а затем показала место, где спрятала тело новорожденного.

Женщина сообщила, что роды прошли в ванной ее квартиры еще три дня назад. Ребенка она родила преждевременно и девочка родилась мертвой. После этого роженица вынесла пакет с телом ребенка и выбросила в подвал одного из соседних домов, где его и обнаружили правоохранители.

По факту смерти ребенка начато уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Назначено проведение ряда экспертиз, по результатам которых будет установлена причина смерти ребенка и дана соответствующая правовая оценка действиям женщины.

Правоохранители отмечают, что указанная женщина является матерью еще четырех детей в возрасте от 1 до 14 лет. Два года назад еще один младенец умер из-за халатности матери и женщину привлекали к уголовной ответственности за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло его смерть.