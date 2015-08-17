Украинские военнослужащие будут лечиться в военно-медицинском центре в США

«Будем пытаться вместе с коллегами из посольства, диаспоры помогать им, в том числе и психологически. Потому что первый период адаптации, несмотря на высокопрофессиональную и искреннюю помощь американских военных и врачей - самый сложный. Хотя я лично убедился, что в этом медицинском центре созданы уникальные условия не только лечения, реабилитации, но и социальной адаптации. Дай бог - все будет идти по плану. Желаю нашим воинам пройти с честью и это испытание. И все будет хорошо!» - написал Чалый.