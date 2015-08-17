Украинские военнослужащие будут лечиться в военно-медицинском центре в США
09:22, 17 августа 2015Новости регионов
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В Военно-медицинский центр им. В.Рида, который расположен рядом с Вашингтоном, прибыли шесть украинских военнослужащих, которые были ранены, защищая Украину. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.
Шестеро украинских военнослужащих будут лечиться в военно-медицинском центре близ Вашингтона / Новое время
«Будем пытаться вместе с коллегами из посольства, диаспоры помогать им, в том числе и психологически. Потому что первый период адаптации, несмотря на высокопрофессиональную и искреннюю помощь американских военных и врачей - самый сложный. Хотя я лично убедился, что в этом медицинском центре созданы уникальные условия не только лечения, реабилитации, но и социальной адаптации. Дай бог - все будет идти по плану. Желаю нашим воинам пройти с честью и это испытание. И все будет хорошо!» - написал Чалый.
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