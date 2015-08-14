В Доме ребенка Черноморской колонии младенец получил ожоги

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления Государственной пенитенциарной службы в Одесской области, 12 августа в Черноморской исправительной колонии (№ 74) во время проведения утренних процедур одна из осужденных, которая работала няней в Доме ребенка при указанном учреждении, нанесла ущерб здоровью новорожденного. Отмечается, что ребенок родился 22 июля.

«Медицинской сестрой учреждения ребенку сразу была оказана первая неотложная помощь, проинформировано о данном событии руководство учреждения и вызвана карета скорой помощи», - сообщили в пресс-службе.

Для консультации врача, установления точного диагноза и проведения необходимых обследований ребенка в сопровождении начальника Дома ребенка младенец доставлен в Городскую клиническую больницу №10, где установлен диагноз: «ожог 1-2 степени, ожоговый шок средней тяжести». Младенец госпитализирован в ожоговый центр, где ему оказана необходимая медицинская помощь.

«В настоящее время ребенка перевели в детскую больницу, состояние его здоровья удовлетворительное. Необходимыми медикаментами и изделиями медицинского назначения он полностью обеспечен», - утверждают в пресс-службе.

По данному факту вызвана следственно-оперативная группа Малиновского райотдела Одесского городского управления МВД в Одесской области. Данный факт зарегистрирован в книге заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях учреждения.

В настоящее время проводится служебная проверка.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, следственным отделом Малиновского районного отдела милиции Одессы открыто уголовное производство по ст. 128 УК Украины (нанесение тяжкого или средней тяжести телесного повреждения по неосторожности).

«Воспитанница дома ребенка при Черноморской исправительной колонии во время купания получила телесные повреждения. Осужденная, которая работает там няней, неосторожно открыла кран с горячей водой. В результате девочку с ожогами доставили в больницу», - отметили в отделе.

Такие действия наказываются общественными работами на срок от 150 до 240 часов или исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы на тот же срок. Досудебное расследование продолжается.