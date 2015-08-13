На Тернопольщине в результате отравления растворителем для красок умерла полуторагодовалая девочка

Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей Тернопольского областного управления милиции, информация поступила в милицию 12 августа от дежурного врача Скалатской центральной районной больницы, который сообщил, что в результате тяжелого отравления в реанимационном отделении скончалась полуторагодовалая девочка из села Кривое Подволочисского района.

Правоохранители на месте происшествия установили, что мать оставила дочь у своей сестры. В доме проводились ремонтные работы. В одной из комнат девочка нашла бутылку с растворителем для красок и выпила ее содержимое.

Родственники сразу вызвали скорую.

Малолетнюю потерпевшую доставили в больницу, однако спасти ребенка не удалось. Во время оказания медицинской помощи девочка скончалась.

Работники милиции устанавливают обстоятельства несчастного случая.