На Львовщине мужчина попал в реанимацию из-за укуса змеи
14:03, 13 августа 2015Новости регионов
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На Львовщине 43-летний мужчина пострадал от укуса змеи.
Мужчина госпитализирован в реанимацию / Фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 12 августа в реанимационное отделение Сколевской районной больницы в состоянии средней тяжести госпитализировали 43-летнего мужчину, жителя села Сможе Сколевского района, которого во время прогулки в лесу в ногу укусила змея.
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