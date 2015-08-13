На Львовщине мужчина попал в реанимацию из-за укуса змеи

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 12 августа в реанимационное отделение Сколевской районной больницы в состоянии средней тяжести госпитализировали 43-летнего мужчину, жителя села Сможе Сколевского района, которого во время прогулки в лесу в ногу укусила змея.