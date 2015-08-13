На Львовщине мужчина попал в реанимацию из-за укуса змеи

14:03, 13 августа 2015
Новости регионов
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На Львовщине 43-летний мужчина пострадал от укуса змеи.

Фото: УНИАН

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 12 августа в реанимационное отделение Сколевской районной больницы в состоянии средней тяжести госпитализировали 43-летнего мужчину, жителя села Сможе Сколевского района, которого во время прогулки в лесу в ногу укусила змея.

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