Диаспора из США передала украинским бойцам в зону АТО реанимобиль

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского горсовета, ключи и документы на автомобиль бойцам 12 августа передали городской голова Сум Александр Лысенко и волонтер Александр Шумицкий.

Согласно сообщению, реанимобиль предназначен для 15-й отдельной мотопехотной бригады, в составе которой несут службу сумчане. Сейчас бригада дислоцируется на передовой.

«Автомобиль медицинской помощи доставили из Кливленда (штат Огайо, США) по инициативе бывших жителей Сумской области Юрия и Нины Дьяченко, которые уже давно проживают за границей. Они передали автомобиль для воинов Украины, руководствуясь своими национально-патриотическими чувствами принадлежности к украинской нации. Реанимобиль достаточно мощный – объем его двигателя составляет 7,3 литра, что позволит быстрее доставлять бойцов в лечебные учреждения», – подчеркнул Шумицкий.

Лысенко поблагодарил всех неравнодушных граждан, которые откликнулись и помогли доставить реанимобиль в Сумы.

«От городского головы и ГО «Волонтерское движение Сумщины» благотворителям передадут благодарности за активную гражданскую позицию, патриотизм, сотрудничество, волонтерскую помощь в поддержании Вооруженных сил Украины. В благодарностях речь идет о том, что мы высоко ценим благотворительный взнос, который спасет жизни военнослужащих и существенно укрепит боевой дух», – подчеркнул мэр.

Сейчас в Сумах ожидают прибытия из США партии медицинского оборудования, которое также отправят в зону АТО.