В результате обстрела боевиками Дзержинска ранены двое мирных жителей

10:27, 13 августа 2015
Новости регионов
425

Ночью боевики обстреляли Дзержинск и окрестности города, в результате чего ранения получили мужчина 1936 года рождения и женщина 1982 года рождения.

Фото: УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД Украины в Донецкой области.

Пострадавшие доставлены в больницу.

Утром правоохранители установили, что в результате артобстрела разрушены 4 дома. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

На месте обстрела работает следственно-оперативная группа Дзержинского горотдела милиции.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter