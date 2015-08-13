В результате обстрела боевиками Дзержинска ранены двое мирных жителей
10:27, 13 августа 2015Новости регионов
425
Ночью боевики обстреляли Дзержинск и окрестности города, в результате чего ранения получили мужчина 1936 года рождения и женщина 1982 года рождения.
Пострадавшие доставлены в больницу / Фото: УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД Украины в Донецкой области.
Пострадавшие доставлены в больницу.
Утром правоохранители установили, что в результате артобстрела разрушены 4 дома. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
На месте обстрела работает следственно-оперативная группа Дзержинского горотдела милиции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter