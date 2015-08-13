В результате обстрела боевиками Дзержинска ранены двое мирных жителей

Ночью боевики обстреляли Дзержинск и окрестности города, в результате чего ранения получили мужчина 1936 года рождения и женщина 1982 года рождения.

Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД Украины в Донецкой области. Пострадавшие доставлены в больницу. Утром правоохранители установили, что в результате артобстрела разрушены 4 дома. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. На месте обстрела работает следственно-оперативная группа Дзержинского горотдела милиции.

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