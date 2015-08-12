На оккупированные территории Донбасса пытались незаконно переправить партию медикаментов

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В сообщении сказано, что материалы по факту незаконного перемещения медикаментов переданы в Волновахский РО ГУ МВД Украины в Донецкой области для принятия процессуального решения.

Также отмечается, что в районе поселка Иван Град Артемовского района Донецкой области военнослужащие ВСУ задержали автомобиль, который пытался пересечь линию разграничения вне установленных пунктов пропуска.

«Во время досмотра сотрудниками СБУ в заранее подготовленном тайнике обнаружено 2 млн 922 тыс. российский рублей, 23 тыс. 450 дол, а также 30 пластиковых карточек различных банков», говорится в сообщении.

При этом в СБУ отметили, что «злоумышленник, водитель автомобиля, обоснованно подозревается правоохранителями в финансировании терроризма».

В данное время решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.