На оккупированные территории Донбасса пытались незаконно переправить партию медикаментов
Сводная мобильная группа в составе сотрудников Службы безопасности Украины, фискальной службы, милиции и пограничников на контрольном пункте «Бугас» (Донецкая область) во время досмотра автомобиля, который двигался в сторону временно оккупированных территорий, в специально оборудованном в кузове тайнике обнаружила наркотические препараты, в основном обезболивающего действия – 22376 таблеток и 400 ампул.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
В сообщении сказано, что материалы по факту незаконного перемещения медикаментов переданы в Волновахский РО ГУ МВД Украины в Донецкой области для принятия процессуального решения.
Также отмечается, что в районе поселка Иван Град Артемовского района Донецкой области военнослужащие ВСУ задержали автомобиль, который пытался пересечь линию разграничения вне установленных пунктов пропуска.
«Во время досмотра сотрудниками СБУ в заранее подготовленном тайнике обнаружено 2 млн 922 тыс. российский рублей, 23 тыс. 450 дол, а также 30 пластиковых карточек различных банков», говорится в сообщении.
При этом в СБУ отметили, что «злоумышленник, водитель автомобиля, обоснованно подозревается правоохранителями в финансировании терроризма».
В данное время решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.