В Одессу доставили более 30 военнослужащих, раненых в зоне АТО

Об этом на своей странице в Facebook написал одесский волонтер Андрей Танцюра.

По его словам, военнослужащих доставили самолетом.

«Пришел борт...31 человек... По лекарствам еще нет информации... Очень нужна помощь в волонтерскую!!! Еда...одежда. Парень в реанимации, тяжелое состояние. Травма грудной клетки, пневмония, осложненная сепсисом», - написал волонтер.