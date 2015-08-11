В Одессу доставили более 30 военнослужащих, раненых в зоне АТО

17:13, 11 августа 2015
Новости регионов
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В Одессу доставили более 30 украинских военнослужащих, раненых в зоне проведения антитеррористической операции.

Раненый во время АТО военнослужащий Игорь Скляров в Военно-медицинском клиническом центре "Главный военно-медицинский госпиталь" / УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook написал одесский волонтер Андрей Танцюра.

По его словам, военнослужащих доставили самолетом.

«Пришел борт...31 человек... По лекарствам еще нет информации... Очень нужна помощь в волонтерскую!!! Еда...одежда. Парень в реанимации, тяжелое состояние. Травма грудной клетки, пневмония, осложненная сепсисом», - написал волонтер.

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