В Одессу доставили более 30 военнослужащих, раненых в зоне АТО
17:13, 11 августа 2015Новости регионов
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В Одессу доставили более 30 украинских военнослужащих, раненых в зоне проведения антитеррористической операции.
В Одессу доставили более 30 украинских военнослужащих, раненых в зоне проведения антитеррористической операции / УНИАН
Об этом на своей странице в Facebook написал одесский волонтер Андрей Танцюра.
По его словам, военнослужащих доставили самолетом.
«Пришел борт...31 человек... По лекарствам еще нет информации... Очень нужна помощь в волонтерскую!!! Еда...одежда. Парень в реанимации, тяжелое состояние. Травма грудной клетки, пневмония, осложненная сепсисом», - написал волонтер.
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