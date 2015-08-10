В Донецке трое детей подорвались на мине: состояние крайне тяжелое

Как сообщили УНИАН в Гуманитарном штабе Рината Ахметова, трое мальчиков 8, 12 и 13 лет, проживающие в Кировском районе Донецка, подорвались на мине вечером 7 августа. Дети нашли неразорвавшийся снаряд на полигоне для учений, который находится рядом с частным сектором.

Двое старших ребят находятся в реанимации в очень тяжелом состоянии. Одному из них оторвало руку и ногу, пострадал глаз, у второго – отчленение предплечья и размозжение стопы. Третий мальчик лишился кисти руки. Он переведен в обычную палату.

Гуманитарный штаб Ахметова оказывает адресную помощь на лечение всем троим детям.

«Гуманитарный штаб, узнав о случившемся, оперативно связался с врачами и родителями мальчиков. Мы окажем полное сопровождение лечения и протезирования ребят. На данный момент наши специалисты ожидают списки медикаментов от врачей и сразу же приступят к закупке всего необходимого», - сказала руководитель направления «Адресная помощь» Штаба Рината Ахметова Ирина Темерко.