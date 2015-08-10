В Киеве СЭС закрыла 6 пляжей / Фото УНИАН

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Главное управление Госсанэпидслужбы в Киеве.

В частности, временный запрет введен на пляжах «Тельбин», «Радуга», «Венеция» и «Золотой» в Днепровском районе, а также «Пуща-Водица» и «Вербный» - в Оболонском. «Последний, кстати, - в связи с вероятным заражением лептоспирозом», - подчеркивается в сообщении.

В то же время, как и раньше, разрешено купаться на пляжах «Черторой», «Детский», «Молодежный», «Предмостная Слободка» и «Центральный», добавили в КГГА.